نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق.. تظهر خلال ساعات

ينتظر الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق بعد إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

ومن المتوقع أن تُعلن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق خلال الساعات المقبلة بحسب ما صرح به المسؤولون في وزارة التربية العراقية بإعلان النتائج رسميًا في نهاية الأسبوع الحالي.

ويترقب الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، وبالرغم من التأخير في الإعلان إلا أن وزارة التربية العراقية مستعدة للكشف عن النتائج في الدورة الأولى في أسرع وقت ممكن.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

- ادخل إلى موقع نتائجنا أو عبر موقع نتيجة نت.

- اختر العام الدراسي ومحافظتك.

- اختيار الدور الدراسي المطلوب.

- ادخل رقم الجلوس الخاص بك، ثم اضغط على زر «بحث» للحصول على نتيجة الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

وحتى اللحظة لم يتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، ونحن ننتظر الإعلان بحذر، حيث أكدت وزارة التربية العراقية وفي وقت لاحق أن النتائج سيتم إعلانها خلال يوم الأربعاء أو الخميس ومن المتوقع أن يتم نشرها خلال الساعات القليلة المقبلة.