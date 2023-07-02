كشفت وزارة التربية العراقية، نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، موضحة أنها في مرحلة التصحيح والتدقيق حتى الآن، مضيفه أنه سيجري إعلانها عبر موقعها الإلكتروني بمجرد الانتهاء منها، وستكون متاحة بصيغة الـPDF، وهو ما جعل أولياء الأمور والطلاب، يبحثون عن كيفية الاستعلام عنها أون لاين، نظرًا لأهميتها في المسار التعليمي للطلاب والطالبات.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، وفق المعلن من وزارة التربية العراقية، في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق

وبحسب المعلن عبر وزارة التربية العراقية، فإن معدلات النجاح لهذا العام وفق التصحيح الذي جرى حتى الآن، ارتفعت للمواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضة والعلوم لتصل إلى 85%، بينما شهدت المواد مثل التربية الفنية، والرياضية، نسبة نجاح تصل إلى 95%، وأرجحت الوزارة هذه النسب إلى تقليل مستوى الأسئلة لتناسب الطالب المتوسط.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

وأتاحت الوزارة، للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، عبر موقع الوزارة على الإنترنت بمجرد ظهورها، وذلك باستخدام رقم الجلوس «رقم مقعد الطالب»، بالإضافة إلى اسم الطالب واسم المدرسة.

وحتى تتمكن من الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الإنترنت، ويمكن الدخول من هنــا أو من هنــا.

- اختيار قسم النتائج في الموقع- اختيار القسم الدراسي والعام الدراسي واسم المحافظة التابع لها الطالب.

- ادخل رقم الجلوس، ثم اضغط على زر البحث.

- سيجري عرض النتيجة خلال الفصل الدراسي الحالي.