تفاصيل إنشاء فرع مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارى بحث سبل إنشاء فرع لمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج طلاب متمیزین ومؤھلین لسوق العمل ومستقبل التحول الرقمي في مصر، وخلق جيل متميز ومحترف قادر على مواكبة سوق الاتصالات المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات We بأسيوط، ووفد الوزارة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

إنشاء مدارس we بالمحافظات

وخلال اللقاء، جرى استعراض خطة وزارة الاتصالات وتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع في إنشاء مدارس we بالمحافظات، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل في مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

التأهيل لسوق العمل

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التوسع في إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل في مجال الاتصالات ومواكبة التحول الرقمي، الذي تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.