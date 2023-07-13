أحمد الطاهري: قمة دول جوار السودان ستصل إلى وقف فوري لإطلاق النار

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الأخيرة تناولت الدرس الذي شهدته المنطقة العربية خلال الـ10 سنوات الماضية، والثمن الذي جرى دفعه تجاه الدولة الوطنية.

الطاهري: لا يمكن القبول بحالة من الفوضي بالسودان

أضاف «الطاهري»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من غير المسموح أن يتم تكرار السيناريو مرة أخرى في السودان، أو تشهد السودان حالة من السيولة والفوضي لا يمكن القبول بها، ومن هنا يأتي الإنحياز للدولة السودانية.

وتابع: «نامل تكليل هذه الجهود بالنجاح وأن يخرج البيان الختامي متوافق مع تطلعات الشارع السوداني وحالة الأمل فيما بينهم، كما ستحدث القمة أثرا ووقفا فوريا لإطلاق النار، ثم الانطلاق إلى عملية سياسية».