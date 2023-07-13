إجابة الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة
كتب:
حسن شحاته
11:43 ص | الخميس 13 يوليو 2023
فرحة طلاب الثانوية العامة بعد الامتحان
انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.
وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم.
إجابات الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية
مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:
- عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 20 سؤالا.
- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان مقاليان.
- المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 30 درجة.
- درجة للأسئلة الموضوعية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 26 درجة.
- الأسئلة المقالية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.
- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 18 سؤالا.