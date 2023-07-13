رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إجابة الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

كتب:

حسن شحاته
11:43 ص | الخميس 13 يوليو 2023
فرحة طلاب الثانوية العامة بعد الامتحان

فرحة طلاب الثانوية العامة بعد الامتحان

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم.

إجابات الجزء الأول من امتحان الجبر والهندسة الفراغية

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

  • عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 20 سؤالا.
  • عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان مقاليان.
  • المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 30 درجة.
  • درجة للأسئلة الموضوعية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 26 درجة.
  • الأسئلة المقالية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.
  • عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 18 سؤالا.

اقرأ المزيد:

مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد بعد انتهاء الامتحانات اليوم

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمستشفى سرطان الأطفال

نام بعمق ومتفكرش.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بعد آخر امتحان

انتظام عمل مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
بقلم حسن شحاته