وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بـ57357.. ويوجّه بالتكفل بمصروفات طالب

حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 «الدور الأول»، على تفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث يؤدي 29 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب 15 طالبات، منهم 8 في القسم الأدبي، و7 علمي، بينما تضم لجنة الطالبات 14 طالبة، 7 في القسم الأدبي و7 في العلمي.

سير امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأكد الوزير، تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، ووجّهوا الشكر للوزارة لحرصها على الحفاظ على صحتهم ومستقبلهم في نفس الوقت، ومنحهم حقهم في العلاج والتعليم.

تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات

ووجّه الوزير الشكر لإدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، على التنسيق والتعاون مع الوزارة لعقد امتحانات المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة، حفاظًا على مستقبل الأطفال المرضى بالمستشفى، في إطار تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان والحفاظ على صحتهم، وعدم انقطاعهم عن دراستهم للحفاظ على مستقبلهم.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

كما أشاد الوزير باهتمام المستشفى بالحفاظ على عدم توقف تحصيلهم الدراسي نتيجة فترة العلاج الطويلة، ما يؤدي إلى ضعف قدرة الطالب على استيعاب المنهج الدراسي بعد العلاج، كما أشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية، حيث تساهم مدارس مصر 2000 بتوفير فريق من المدرسين للتدريس للطلاب الذين يتلقوا العلاج بالمستشفى بجميع المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب فى دراستهم، فضلًا عن توفير منح دراسية لهم في الجامعات المختلفة الخاصة لمساعدتهم على بدء حياة ومستقبل جديد مثل زملائهم.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أنّ اليوم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للطلاب، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها، وأن يكلل جهدهم وأولياء أمورهم بالتوفيق.

وأثنى محافظ القاهرة على عزم ومثابرة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان مستشفى 57357، رغم الظروف التي يمرون بها، داعيًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام بلغ 113 ألفا و343 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 303 لجان.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور رضا حجازي، زيارة إلى الطالب مهند أحمد عبدالفتاح، بالصف السادس الابتدائي، حيث وجّه بالتكفل بالمصروفات الدراسية للطالب.

رافق وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة خلال الجولة في المستشفى المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.