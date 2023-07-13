مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد بعد انتهاء الامتحانات اليوم

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد للشعبتين العلمية والأدبية، مشيرةً إلى أن المجموع الكلي 410 درجات، بعد انتهاء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، حيث أدى طلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء، وأدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد للشعبتين العلمية والأدبية كالآتي:-

- المجموع الكلي للثانوية العامة 2023 .. 410 درجات

- مادة اللغة العربية.. 80 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية».. 50 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الثانية.. 40 درجة.

- مادة الفيزياء.. 60 درجة.

- مادة الكيمياء.. 60 درجة.

- مادة الأحياء.. 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة.. 60 درجة.

- مادة التاريخ.. 60 درجة.

- مادة الجغرافيا.. 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق.. 60 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع.. 60 درجة.

- مادة الجبر والهندسة الفراغية.. 30 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل.. 30 درجة.

- مادة الإستاتيكا.. 30 درجة.

- مادة الديناميكا.. 30 درجة.

ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق ذاته، أدي طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في أخر يوم في ماراثون امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.