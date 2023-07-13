صحفي سوداني: قمة دول الجوار جاءت لتحكيم صوت العقل عوضا عن البندقية

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، إن قمة دول جوار السودان جاءت في توقيت مناسب للغاية، إذ يعيش السودان حالة من الفوضى التي دمرت كل ما يملكه الشعب فضلا عن تدمير المؤسسات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن قمة القاهرة جاءت لتحكيم صوت العقل وإيقاف صوت البندقية.

القمة جاءت لإيقاف نزيف السودانيين

وأضاف «السنوسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قمة دول جوار السودان جاءت من أجل إيقاف نزيف دماء السودانيين وحقن دمائهم، لافتا إلى أن هذه القمة تأخرت قليلا لكنها جاءت في وقت مناسب بعد فشل كل الوساطات الدولية سواء كانت المبادرة الأمريكية السعودية أو مبادرة الآلية الرباعية بقيادة إيجاد، إذ إن المبادرتين فشلتا في تغيير الوضع داخل السودان.

السودانيين يعولون كثيرا على دور مصر

وتابع، أن السودانيين الآن يعولون كثيرا على دور مصر وقمة دول جوار السودان، ويحملون آمالهم على هذه القمة، مشيرا إلى أن مصر من الدول التي لم تتدخل في الشأن السوداني، ولم تجرم أي من الطرفين المتحاربين في السودان فكانت تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتحاربة هناك.