«الإنتاج الحربي» توافق على تدريب طلبة الجامعات التكنولوجية في مصانعها

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف عقد شراكة مع الجامعات التكنولوجية وتدريب طلبة هذه الجامعات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع على البروتوكول المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي.

توجيهات رئاسية

وقال وزير الإنتاج الحربي، إن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية والتكنولوجية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وأضاف أن مجالات عمل البروتوكول تشمل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات وهي قيام قطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات التابعين للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة كليات الجامعات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي المختلفة وطبقا لتخصصاتهم، تنفيذ مشروعات التخرج لطلبة الجامعات التكنولوجية وذلك باستغلال الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن التعاون يتضمن قيام مركز التميز العلمي والتكنولوجي بتعميم مخرجات مشروعات التخرج التطبيقية والمتميزة لطلبة الجامعات التكنولوجية للاستفادة منها في تعميق المكون والمنتج المحلى من خلال نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية، وكذلك أيضاً التعاون بين الجانبين في أي مجالات وأنشطة وأعمال ذات صلة بالجامعات التكنولوجية بما يخدم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة).

تعاون مثمر

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في كل المجالات للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، وأضاف عاشور أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومي وأيضاً تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار.

وأكد أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.