سلفاكير: الأزمة السودانية لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول الجوار

وجّه رئيس جنوب السودان، سلفاكير، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلا إنّ تجمع اليوم، يهدف إلى مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، حيث تأتي القمة في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا، متابعا: «دول جوار السودان أمامها فرصة لمناقشة الوضع في السودان».

وأضاف «سلفاكير»، خلال كلمته في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إنهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة الإيجاد وكذلك الاتحاد الأفريقي، وهذه القمة استكمال لأعمال دول الجوار السوداني، لإنهاء الصراع».

وأوضح رئيس دولة جنوب السودان: «هذا الصراع اندلع في 15 أبريل 2023 بين العديد من الأطراف، وأنا شخصيا أطلب منهم وقف فوري لإطلاق النار، أطالب بذلك لأنّني أعرف أنّ الأزمة سيكون لها تداعيات على الوضع الأمني في السودان، وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار أيضا».