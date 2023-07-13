سلفاكير: لا يجب تجاهل صوت الشعب السوداني أثناء إيجاد حلول للأزمة

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إنّ الخطوات التي يأخذها العديد من الأطراف المعنية بالأزمة السودانية يجب أن تصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، إذ يشهد السودان أوضاعًا حرجة تؤثر على جميع المناحي، مؤكدا أنه يجب أن نضع مصلحة الشعب السوادني أولا، فلا يجب تجاهل صوت الشعب عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام.

وأضاف «سلفا كير»، خلال قمة دول جوار السودان، أن الأولولية بالنسبة لنا هي إيجاد حلول أفريقية للمشكلات، وأن تكون هذه المبادرة ناحجة، مؤكدًا أنّ خبراتنا مع الصراع السوداني تضعنا في موضوع أننا يمكننا إيجاد الحلول، ويجب أن تسعى إلى بذل الجهود للوصول إلى حلٍ سلمي للصراع في السودان.

وأوضح أنه يجب علينا السعي نحو فهم سياق الأزمة السودانية وتاريخ السودان عند مناقشة وبحث سبل إنهاء الحرب، والأكثر أهمية أن نستخدم الكثير من الصفقات في مسعانا لإيجاد الحلول والسلام لدولة السودان، وأن نضع مصلحة الشعب السوادني أولا، فلا يجب تجاهل صوت الشعب عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام.