سلفا كير: أبي أحمد أخلف وعده لي.. ولا يستطيع التفاوض حاليا

قال سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، إنه شرف له الوجود في القاهرة اليوم، موضحًا أن مصر بلده الثاني: «تلقيت الدعوة من أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولهذا السبب نحن هنا في القاهرة واجتمعنا اليوم، وتحدثنا في موضوعات عدة خلال الاجتماع، وتناولنا الأوضاع في المنطقة، ولدينا هنا مشكلة بين إثيوبيا ومصر، وإثيوبيا والسودان».

سلفا كير: تلقيت وعدا إثيوبيا ببدء مفاوضات في أكتوبر عن تيجراي ولم ينفذ

وأضاف «سلفا كير»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ثمة مشكلة بين إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي وهذه مشكلة أخرى تحدثنا عنها، وفي شهر أغسطس ذهبت إلى أديس أبابا في زيارة استغرقت يوما واحدا، وتلقيت وعدا منهم أنه بحلول شهر أكتوبر ستكون هناك مفاوضات عقب تشكيل الحكومة الإثيوبية».

وتابع: «مؤخرا لم يحدث أي شيء من رئيس الوزراء الإثيوبي، لكن من الواضح أن أبي أحمد ليس في وضع يسمح له ببدء المفاوضات الآن لأن المعارضة تحاربه حاليا، وبالتالي فهو الآن ليس في وضع يسمح له بالتحرك».

وأوضح: «أخبرني الرئيس السيسي نقطة أنه ليس على تواصل مع أديس أبابا لأنهم رفضوا التواصل مع أي شخص ولا سيما مع مصر».

السودان يواجه اضطرابات.. ومصر وجنوب السودان تساعدانها

وأكد: «كما عرضت عليه أيضا مشكلة السودان ومواجهته اضطرابات، ولا أحد يساعد السودان عدا مصر وجنوب السودان، وبالتالي فإن عليهما التشاور بشأن هذه المشكلة والعمل عليها».

وواصل: «اتفقت مع الرئيس السيسي على العديد من المسائل ووفقا لبيانه الذي ألقاه، فإنه على استعداد لمساعدة جنوب السودان في عدد من المجالات، وهذا ما أريد أن أذكره، ونأمل أن تتابع تنفيذ ما اتفقنا عليه دائما».