السيسي: مصر تدعم جهود سلفا كير ونائبه في تحقيق السلام بجنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان الشقيق، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مختلف القطاعات.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أن هناك برامج تدريبية في قطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة، موضحًا أنه أكد خلال المباحثات دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير، ونائب الرئيس الدكتور رياك مشار، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجهود المبذولة من قبَل الأطراف السياسية في جنوب السودان، للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقاً لبنود اتفاق السلام المُنشَط، وهو الاتفاق الذي نحرص جميعاً على تعزيز آليات تنفيذه، وكذا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق/ نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.