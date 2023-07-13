عضو «أمناء الحوار الوطني»: لجان جديدة لفحص المقترحات وانتقاء الأصلح منها

قال الدكتور عمرو هلشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن جلسات الحوار الوطني تُستأنف مطلع الأسبوع بعد المقبل لتبدأ اللجان ممارسة نشاطها المنوطة به.

لجان الفحص مهمتها انتقاء ما هو أصلح وأنسب لطاولة مجلس الأمناء

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم تشكيل لجان لفحص المقترحات التي تم تلقيها من اللجان خلال الفترة الماضية وانتقاء ما هو أصلح وأنسب لطاولة مجلس الأمناء ومنها إلى رئيس الجمهورية.

وتابع عضو مجلس الأمناء أن اللجان التي سيتم تشكيلها لفحص المقترحات ستعمل جنبا إلى جنب مع جلسات الحوار، موضحا أن آلية عمل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة ستكون أسبوعا للجان الحوار المعتادة بمحاوره الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والأسبوع الذي يليه جلسات اللجان التي سيتم تشكيلها لفحص المقترحات.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وعن موقف التغطية الإعلامية من تغطية جلسات لجان فحص المقترحات، قال عضو مجلس أمناء الحوار إن جلسات لجان فحص المقترحات لن يكون بها تغطية إعلامية كونها منوطة بفحص مقترحات الجلسات الماضية وانتقاء ما هو الأصلح منها .