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عضو «أمناء الحوار الوطني»: لجان جديدة لفحص المقترحات وانتقاء الأصلح منها

كتب:

عمرو صالح
01:47 م | الخميس 13 يوليو 2023
الدكتور عمرو هلشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الدكتور عمرو هلشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الدكتور عمرو هلشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن جلسات الحوار الوطني تُستأنف مطلع الأسبوع بعد المقبل لتبدأ اللجان  ممارسة نشاطها المنوطة به.

لجان الفحص مهمتها انتقاء ما هو أصلح وأنسب لطاولة مجلس الأمناء 

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم تشكيل لجان لفحص المقترحات التي تم تلقيها من اللجان خلال الفترة الماضية وانتقاء ما هو أصلح وأنسب لطاولة مجلس الأمناء ومنها إلى رئيس الجمهورية.

وتابع عضو مجلس الأمناء أن اللجان التي سيتم تشكيلها لفحص المقترحات ستعمل جنبا إلى جنب مع جلسات الحوار، موضحا أن آلية عمل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة ستكون أسبوعا للجان الحوار المعتادة بمحاوره الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والأسبوع الذي يليه جلسات اللجان التي سيتم تشكيلها لفحص المقترحات.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وعن موقف التغطية الإعلامية من تغطية جلسات لجان فحص المقترحات، قال عضو مجلس أمناء الحوار إن جلسات لجان فحص المقترحات لن يكون بها تغطية إعلامية كونها منوطة بفحص مقترحات الجلسات الماضية وانتقاء ما هو الأصلح منها .

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