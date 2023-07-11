ضياء رشوان: الحوار الوطني يحقق التكامل بين الحكومة والأحزاب والإعلام

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة تتكون من «هارد وير» وهو البناء والتنمية والمشروعات الخدمية، و«سوفت وير» وهي الكيانات الاجتماعية، مثل الأحزاب والنوادي والجمعيات.

رشوان: الحوار الوطني يمثل السوفت وير

وأضاف «رشوان» خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يمثل السوفت وير، وهي السياسة والإعلام والثقافة، لذا فإن أهميته ليست للجمهور الجديد فقط بل للمستقبل.

مجهودات الدولة في البناء والتنمية

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، بأنَّ كل مجهودات الدولة في البناء والتنمية التي أقيمت الفترة الماضية، لن تصل للمواطن إلا بوجود الإعلام والأحزاب، ويحدث تكامل بين السوفت وير والهارد وير، أي تكامل بين الأحزاب والإعلام والحكومة.

وذكر أنه بعد 2011 ضعفت البنية التحتية، وبالتالي كان لا بد من النهوض بها أولا، ثم جاءت مرحلة البناء السياسي، لأن الدولة لن تقوم إلا بالعاملين، عامل البناء والتنمية والخدمات، المواطنين والأحزاب، وهو الجزء الذي تأتي منه الشرعية.