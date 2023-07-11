رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضياء رشوان: الحوار الوطني يحقق التكامل بين الحكومة والأحزاب والإعلام

كتب:

منى صلاح
11:09 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة تتكون من «هارد وير» وهو البناء والتنمية والمشروعات الخدمية، و«سوفت وير» وهي الكيانات الاجتماعية، مثل الأحزاب والنوادي والجمعيات.

رشوان: الحوار الوطني يمثل السوفت وير

وأضاف «رشوان» خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يمثل السوفت وير، وهي السياسة والإعلام والثقافة، لذا فإن أهميته ليست للجمهور الجديد فقط بل للمستقبل.

مجهودات الدولة في البناء والتنمية

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، بأنَّ كل مجهودات الدولة في البناء والتنمية التي أقيمت الفترة الماضية، لن تصل للمواطن إلا بوجود الإعلام والأحزاب، ويحدث تكامل بين السوفت وير والهارد وير، أي تكامل بين الأحزاب والإعلام والحكومة.

وذكر أنه بعد 2011 ضعفت البنية التحتية، وبالتالي كان لا بد من النهوض بها أولا، ثم جاءت مرحلة البناء السياسي، لأن الدولة لن تقوم إلا بالعاملين، عامل البناء والتنمية والخدمات، المواطنين والأحزاب، وهو الجزء الذي تأتي منه الشرعية.

اقرأ المزيد:

ضياء رشوان: إجماع على إصدار العديد من القوانين خلال مناقشتها بالحوار الوطني

ضياء رشوان: نقاشات حرة بجلسات الحوار الوطني ولا نصادر رأي أحد

ضياء رشوان: مناقشة 113 قضية بالحوار الوطني في 4 أسابيع

ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على «حلحلة» الأوضاع وفتح الجسور
بقلم منى صلاح