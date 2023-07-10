عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: الحبس الاحتياطي وقانون المحليات الأكثر جدلا في الجلسات

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استئناف جلسات الحوار الوطني، سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجلسات الماضية أثارت الكثير من الموضوعات، منها تعديل النظم الانتخابية ووضع آلية إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، وقانون المحليات، حظيت على النصيب الأكبر من الساحة الجدلية بطاولة الحوار.

وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريحاته لـ«الوطن» أن مقرري اللجان والمقريين المساعدين يقتصر دورهم على تقديم الدعم اللوجستي فقط، ولا يحق لأي أحد منهم أن يؤدي برأيه أو يقصي رأيا أو ينجاز لأي مقترح أي كان.

مجلس أمناء الحوار الوطني يؤدي دوره المنوط به

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني يؤدي الدور المنوط به، الممثل في تلقي المقترحات التي تخرج بها اللجان دون أي تدخل في آلية عمل أي لجنة، مقتصرا على تقديم الدعم اللوجستي فقط.