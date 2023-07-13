رئيس وزراء إثيوبيا: أشكر الرئيس السيسي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة

أعرب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها منذ وصوله لمصر: «كنت أتطلع للتحدث عن أمور كالتنمية، وبالطبع فلابد أن ننظر للنزاعات الموجودة من أجل تحقيق التنمية المرجوة».

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا خلال كلمته أمام قمة دول الجوار السوداني، أن السودان تنزف وفي 2020 احتفلنا ببداية جديدة للديمقراطية في السودان، لكن تلك الرؤية قد تلاشت، وحاليا نشهد نزاعا سياسيا عنيفا أدى إلى خسارة مئات الأرواح والدمار والكثير من النزوح، وبالطبع فإن هذا النزاع لا يأتي نظرا لغياب المنصات الخاصة بالحوار.

وتابع: «أتمنى بأن تكون هناك سلطة في دولة السودان تأخذ بزمام الأمور، ولا يجب أن نترك الأمور حتى تتدهور في السودان، ولابد أن يتم احتواء هذا النزاع بشكل أو بآخر، لكن بالطبع فإن الأثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها كل دول الجوار نظرا لموجات النزوح من السودان، ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها ستعاني حال استمر النزاع».

وقدم رئيس وزراء إثيوبيا الشكر للرئيس السيسي على عقد قمة دول الجوار للسودان من أجل إيجاد حل للأزمة في السودان: «دعوني أيضا أعبر عن امتناني وتقديري للجهود السعودية في الأيام الأولي من النزاع، حيث أن مثل تلك الاجتماعات بما فيها قمة اليوم يجب أن تنضم إلى المبادرات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي قد تخلق قنوات لإنجاح تلك الجهود».

واختتم: «إثيوبيا تدعوا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام وبالطبع فيجب أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان، ولابد من تنظيم عملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان».