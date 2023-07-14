مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. أذان الفجر في الإسكندرية 4:23 صباحا

استعرضت هيئة المساحة المصرية، مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 يوليو الجاري، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، التي كشفت عن تغير طفيف في مواعيد الصلوات كافة حيث تزداد دقيقة وتقل أخرى.

تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، بما فيها صلاتا المغرب والفجر، وضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية لـ«الوطن»، التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:21 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:8 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 8:00 مساءً.

أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:57 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:06 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 7:58 مساءً.

أذان العشاء: 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:13صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:59 مساءً.

أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:25 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:14 مساءً.