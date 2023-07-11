مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر في القاهرة 4:18 صباحا

رصدت هيئة المساحة المصرية، مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، حيث سجلت استقرار في مواعيد صلوات الظهر والعصر والعشاء، بينما حدثت تغيرات طفيفة في مواعيد فرضي الفجر والمغرب.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، بما فيها صلاتي المغرب والفجر، وضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية للوطن، التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:07 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:59 مساءً.

أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:00 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:26 مساءً.

أذان المغرب: 7:50 مساءً.

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.