مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. أذان الفجر 4:29 صباحا في سوهاج

رصدت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة محافظات الجمهورية والتي سجلت استقرار في فروض اختلاف في أخرى بشكل طفيف لا يتجاوز الدقيقة الواحدة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 10-7-2023، بينها موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 10 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:59 مساءً.

أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:00 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:26 مساءً.

أذان المغرب: 7:50 مساءً.

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:07 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.