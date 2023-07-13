رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشكر السيسي على دعوته لحضور قمة دول الجوار

شكر موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لحضور قمة دول جوار السودان، وكذا حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللترتيبات الجيدة التي تتخذ لنجاح هذه القمة.

وأضاف «فقيه»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الأزمة السودانية بالغة الصعوبة وتؤثر على أمن المنطقة واستقرارها، متابعًا: «مجموعة من العوامل السلبية الداخلية والخارجية أدت إلى أمور سيئة بالسودان منذ شهر أكتوبر حتى الآن، وتم فقد كل ما تم استثماره في السودان بدءً من تغيير النظام عام 2019 والنتائج التي تم الحصول عليها لضمان عملية انتقالية دستورية في السودان».

وتابع: «وضعنا آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتوازي مع شركاء آخرين، وددنا الوصول إلى اتفاقية سياسية في الوقت الذي انفجر فيه الصراع بين القوات التي تناحرت كانت تبحث عن القوة في 16 أبريل»، مشيرًا إلى أنّ مجلس السلام للاتحاد الأفريقي مؤسسة معنية بالسلام والاستقرار طالبت بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة.