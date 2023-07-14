وزارة الصحة تحذر من «مسكنات» تؤثر على الكلى والمعدة والكبد

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن تناول المسكنات، مؤكدة في تقرير رسمي لها أنه يجب عدم تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب، لأنها تسبب إجهاد الكلى وإصابتها بالكثير من الأمراض.

أضرار الإسراف في تناول المسكنات

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين عدم الحصول على المسكنات بدون الرجوع إلى الطبيب المختص، مشيرة إلا أنه في حال الإصابة بأي من الأمراض على المواطن الذهاب إلى الطبيب المختص أو طلب الرعاية الصحية، والحصول على المسكنات يكون بجرعات معينة يجب الحصول عليها كاملة ولا يتم النقصان أو الزيادة.

أنواع مسكنات الآلام

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «هناك أنواع مختلفة من المسكنات، منها الإسبرين وهو أكثر الأنواع شيوعا بين المواطنين والإسراف فيها يؤدي الى مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بتقرحات المعدة».

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «هناك نوع آخر من المسكنات وهو الأسيتامينوفين، والإسراف فيه يؤثر على الكبد وهو أقل حدة من الإسبرين، وهناك نوع آخر وهو الأيبوبروفين، وهو من المسكنات الأكثر شيوعا بعد الإسبرين والإسراف فيه يؤدي إلى مشاكل كبيرة على الكلى».