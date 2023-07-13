«الصحة»: أجهزة التكييف سبب زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، طبيعة الفيروس المنتشر بين المواطنين الفترة الحالية، وقال إنّ الفترة بين فصلي الشتاء والصيف تزيد فيها إصابات الفيروسات التنفسية المختلفة منها الإنفلونزا الموسمية، وكورونا، أو نزلات البرد، مشيرًا إلى أن التكييفات سبب رئيسي في ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية.

سبب ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال فصل الصيف، أنّ المواطنين يعتمدون على التكييفات والمراوح دون إدراك خطورة التعامل السيئ مع هذه الأشياء، لافتا إلى أنّ الأشخاص المصابين بضعف المناعة أكثر الفئات عرضة للتأثر بتغير الفصول، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية خلال تغير الفصول.

هل هناك زيادة في إصابات كورونا؟

وأكد عبدالغفار أنّ فيروس كوورنا أصبح من الفيروسات التنفسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بأنها أمر طبيعي، والحديث عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا أمر غير صحيح، لافتا إلى أنّ هذه الفترة من كل عام تكثر فيها إصابات الفيروسات التنفسية، والأمر يعود إلى التقلبات الجوية فقط.

وطالب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة التقلبات الجوية، وفي حال ارتفاع الحرارة يجب عدم التعرض مباشرة إلى التكييفات والمراوح، وخصوصا الأطفال لأنّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية لقلة مناعتهم.