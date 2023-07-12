وزير الصحة يوجّه بتحقيق موسع في حريق الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سليم

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سليم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحريق شب أمس الثلاثاء، في غرفة التمريض داخل العناية المركزة، ونسقت إدارة المستشفى مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ إحدى الحالات المرضية التي كانت تتلقى الخدمة الطبية في عناية مستشفى سيدي سليم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لأحد مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من جلطة مخية.

وأكد عبدالغفار، رفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وجميع المستلزمات، بمتابعة مستمرة من وزير الصحة والسكان.