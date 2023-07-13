محمد فؤاد يُهدي وزارة الصحة أغنية.. ما القصة؟

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صورة الفنان محمد فؤاد وعلق عليها بعبارة «شكرا الفنان محمد فؤاد».

سبب تقديم الشكر للفنان محمد فؤاد

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، سبب تقديم الشكر للفنان محمد فؤاد، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان محمد فؤاد زار مستشفى الساحل ورأى حملة 100 يوم صحة وتقدم بأغنية إهداء لوزارة الصحة والسكان على ما تقدمه من مجهودات للمواطنين وتأمين الإجازات والمناسبات.

وتابع المصدر خلال تصريحاته، أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، لافتا إلى أنه من المقرر طرحها خلال أيام قليلة مقبلة «أربعة أيام فقط»، لافتا إلى أن الفنان محمد فؤاد قام بغنائها خلال يوم واحد فقط.

الجدير بالذكر أن حملة 100 يوم صحة، أطلقتها وزارة الصحة والسكان، مستهدفة كل المواطنين وتقديم الرعاية الطبية في مختلف التخصصات بداية من حديثي الولادة والأطفال وكبار السن والسيدات.

الحملة تعمل يوميا داخل الوحدات الصحية

تعمل الحملة يوميا داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء، لافتا إلى أنها تعمل داخل الميادين والمؤسسات والنوادي الصحية، ومدت وزارة الصحة والسكان ساعات الحملة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.