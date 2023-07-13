انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك» على شاطئ البحر بالعريش

انطلقت فاعليات المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك»، اليوم، على شاطئ البحر في مدينة العريش، برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس عبد الله الحجاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أن المبادرة أطلقتها وزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام حفاظا على نظافة البيئة.

مبادرة لتنشيط السياحة ونظافة الشاطئ

أضاف الحجاوي، أن المبادرة جرت على ساحل البحر في مدينة العريش، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمكتب العربي للشباب والبيئة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والكشافة البحرية.

ووجه الحجاوي الشكر للمهندس هيثم محمد ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة على التعاون المستمر، مع الجمعية في كل المبادرات التي تخدم المجتمع، مشيدا بدور المكتب في تنمية الوعي البيئي لدى المواطن السيناوي.

تجريم عدم نظافة الشاطئ

وأشار إلى ضرورة وضع تشريع يجرم الأعمال التي تؤدي إلى عدم نظافة الشاطئ، معلنا عن وضع توصيات بالمبادرة لعرضها على اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لوضع اليات رسمية لتنفيذها.

واشار ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة، إلى أن محافظة شمال سيناء تعد المحافظة الأولى التي نفذت فعاليات المبادرة على أرض الواقع.