«رياضة شمال سيناء»: افتتاح مقر جديد للمنقذين البحريين بساحل بحر العريش

افتتحت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، المقر الجديد للمنقذين البحريين بساحل بحر العريش.

وكانت فرق الإنقاذ انتشرت على طول شاطئ البحر من منطقة غرناطة حتى بالم بلازا بطول قرابة 12 كيلو مترا، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين المصطفين من الشباب والأطفال بالعريش.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى عمل مشروع للإنقاذ البحري، وجرى خلاله توزيع المنقذين على ساحل البحر بعدة نقاط.

اختيار المنقذين بساحل بحر العريش

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المشروع جرى تنفيذه بقيادة الدكتور أمير العيادي ومشرف الإنقاذ من إدارة شباب العريش الكابتن أيمن سمير حيث جرى عمل التصفيات النهائية لاختيار المنقذين لتنفيذ مهامهم على ساحل البحر في الفترة المقبلة من أجل خدمة رواد الشاطئ بشمال سيناء.

يذكر أن هناك مطالبات أهلية بضرورة تواجد المنقذيين البحريين بساحل العريش، للحفاظ على حياة المصطفين، خلال التقلبات في حركة الأمواج التي تتم بشكل مفاجئ.