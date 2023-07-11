ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة متهمين في شمال سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن شمال سيناء قيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رابع العريش مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، تم تقنين الإجراءات واستهداف المتهمين، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رابع العريش وبحوزتهما 12 كيلو من مخدر الحشيش والهيدرو ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.