قافلة طبية مجانية في العريش ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق قافلة طبية مجانية قادمة من وزارة الصحة والسكان إلى العريش، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار، وعلاج الحالات المتعثرة، يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدعم من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء، بعد إجراء ترتيبات سبقت الوصول قبل يومين.

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن القافلة الطبية تنقسم إلى علاجية داخل العيادات المتنقلة، والآخر ينقل إلى مستشفى العريش للحالات، التي تستلزم إجراء عمليات جراحية مجانية.

مكان القافلة الطبية في العريش والمناطق الأخرى

وأعلنت مديرية الصحة، أن القافلة ستتواجد بمركز شباب مدينة العريش، وبعدها تنتقل الى مستشفى الشيخ زويد، والحسنة ونخل بوسط سيناء، وأيضا مستشفى بئر العبد في نهاية أيام القافلة.

تخصصات القافلة الطبية

ومن جهته، قال المهندس شريف أبو السعود، نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية حال وصوله إلى العريش، إن القافلة تضم التخصصات الطبية الأطفال باطنة نساء عظام جراحة تنظيم أسرة رمد وجلدية، كذلك فريق طبي جراحي متخصص لإنهاء قوائم الانتظار داخل مستشفى العريش العام، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة علياء أبو السعود أمية المرأى بمجلس القبائل العربية، في تصريح لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تنتقل إلى مطروح والوادي الجديد بعد نهاية الشهر الحالي.