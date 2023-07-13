زيادة قوائم الانتظار في مستشفيات بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

أكد رؤساء إدارات الخدمات الصحية في بريطانيا، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، لن يستطيع تنفيذ تعهده بخفض قوائم انتظار المرضى إذا استمرت الإضرابات في القطاع الصحي.

بدء إضراب طبي

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أخبرت هيئة الخدمات الصحية مجلس الوزراء، أن المستشفيات لن تكون قادرة على ضمان وفاء سوناك بتعهده بسبب إضراب الأطباء المبتدئين، ما سيؤثر على الخدمات بما في ذلك مواعيد الجراحة والعيادات الخارجية التي ستتأثر اعتبارًا من اليوم عندما يبدأ عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في الإضراب عن العمل لمدة خمسة أيام، وهي أطول فترة توقف للخدمات الصحية البريطانية في التاريخ وستكون هذه رابع مرة يقومون فيها بالإضراب منذ مارس الماضي.

تهديد بمواصلة الإضراب حتى الربيع المقبل

وأوضحت الصحيفة ان قادة إضراب الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية هددوا بمواصلة الإضراب حتى الربيع المقبل إذا حصلوا على تفويض قانوني متجدد، ما لم يقدم لهم ستيف باركلي، وزير الصحة، عرضًا موثوقًا، حيث يرغب البعض في الاستعادة الكاملة للأجور، التي تم تخفيضها بنسبة 26% بينما عرضت الحكومة 5%.

زيادة قوائم الانتظار

وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن فرص سوناك في الوفاء بالتزامه قد تضاءلت بعد أن اتفق الوزراء على أن هيئة الخدمات الصحية يمكن أن توفر أطباء يقومون بجراحات تقل بنحو 200 ألف عملية عما كان مخططا له، وجاء ذلك كنتيجة مباشرة لموجة الإضرابات التي أعاقت بشكل كبير جهود المستشفيات لخفض قوائم الانتظار الذي ارتفع من 7.2 مليون عند تعهد سوناك إلى ما يقرب من 7.4 مليون.