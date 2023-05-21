سوناك: أي تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية يجب أن تكون بشروط كييف

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بالتحالف الدولي لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، وذلك في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

سوناك: أمن المجموعة من أمن أوكرانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن قادة المجموعة وصلوا إلى «لحظة محورية من أجل السلام والديمقراطية»، وأضاف: «سوف نقف مع أوكرانيا للنهاية، ذلك لأن أمنهم هو أمننا»، بحسب صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية.

دعم الرئيس الأمريكي لأوكرانيا

وقال: «لقد حققنا اختراقة حقيقية في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتحالف دولي لتوفير طائرات إف-16»، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ الحلفاء بأنه سيدعم نقل الطائرات المتقدمة إلى أوكرانيا.