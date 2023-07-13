طرق الحصول على الكارت الموحد لخدمات الحكومة.. مطلوب فتح حساب في البريد

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرق الحصول على الكارت الموحد للخدمات الحكومية، والذي سيضم أكثر من خدمة تحصل عليها الأسرة من خلال الكارت بدلا من تقديم كل خدمة على كارت منفصل، ومن بينها خدمات التأمين الصحي والبريد وصرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

الحصول على الكارت الموحد للخدمات الحكومية

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه إلزامي عند طلب الحصول على الكارت الموحد أن يتم فتح حساب أولًا في البريد مدونًا به كامل البيانات من الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة، موضحة أن الحصول على الكارت سيكون من خلال مكاتب البريد.

موعد تطبيق الكارت الموحد

ومن المقرر بدء تطبيق تجربة الكارت الموحد الذي يضم أكثر من خدمة حكومية تسهيلا على المواطن، وحفاظا على حقوقه، بداية من شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت المصادر أن التطبيق سيكون في نطاق محافظة بورسعيد فقط، قائلة: «التطبيق لن يعمم في البداية على نطاق محافظة بورسعيد، وإنما سيتم في حدود ما سيتم طباعته من كروت من الهيئة القومية للبريد، ولمن يرغب من الأسر التي تريد حمل هذا الكارت لدمج الخدمات الحكومية على كارت واحد».