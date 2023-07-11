4 خدمات يقدمها «الكارت الموحد» من البريد.. صرف سلع تموينية وتأمين صحي

تقترب هيئة البريد ووزارة الاتصالات من تطبيق تجربة إصدار الكارت الموحد لخدمات الحكومة، والذي تتعاون فيه مع وزارتي التموين والصحة، من أجل تقديم خدمات حكومية من خلال كارت واحد للأسرة، بدلا من إصدار كارت لكل خدمة.

خدمات الكارت الموحد

ومن المقرر انطلاق تنفيذ الكارت الموحد من محافظة بورسعيد، كتجربة أولية بسبب ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وتشمل الخدمات التي يقدمها هذا الكارت بعد الحصول عليه من مكاتب البريد التالي:

- خدمة صرف الخبز المدعم.

- خدمة صرف السلع التموينية.

- خدمات التأمين الصحي الشامل.

- خدمات البريد.

وقال مصدر في وزارة التموين لـ«الوطن»، إنه تم الاتفاق مع هيئة البريد على بدء التجربة في محافظة بورسعيد أولا، قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، موضحا أن الكارت الموحد لن يلغ البطاقة التموينية بشكلها المعتاد، وإنما سيكون بديلا عنها بالنسبة للأسر التي ترغب في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال كارت واحد.

موعد تطبيق تجربة الكارت الموحد

وأوضح المصدر، اقتراب موعد تطبيق الكارت الموحد، وأن هيئة البريد حاليا تجري استعدادتها لطباعة الكروت المقرر بدء التجربة بها في نطاق محافظة بورسعيد فقط.