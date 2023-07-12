مصادر توضح حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستخدام الكارت الموحد كبديل

كشفت مصادر في وازرة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء البطاقات التموينية، وإصدار «كارت موحد» بدلا منها، موضحة أنّ ما تردد لا أساس من الصحة، وأنّ «الكارت الموحد» يأتي نتيجة تعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة البريد، لتقديمه، وهدفه تقديم أكثر من خدمة حكومية للأسرة، سواء صرف خبز مدعم أو خدمات تأمين صحي أو خدمات بريد أو صرف سلع تموينية.

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية وإصدار الكارت الموحد

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ تقديم خدمة الكارت الموحد، هدفها تطبيق رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لتتوحد في كارت ذكي واحد، بدلًا من أن تكون في أكثر من كارت، مشيرة إلى أنّ الكارت الموحد سيتم تطبيقه على سبيل التجربة في محافظة بورسعيد أولًا، لأنها محافظة مطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف دمج الخدمات في كارت موحد، وهذا لا يعني إلغاء البطاقات التموينية.

الكارت الموحد لا يلغي البطاقات التموينية

وأجمعت المصادر على أنّ كارت الخدمات الموحد لا يؤدي إلى إلغاء البطاقات التموينية كما زعم البعض، مؤكدة أنّ الكارت الموحد إصداره سيكون لمن يرغب في الحصول عليه، وسيتم الحصول عليه من مكاتب البريد، وذلك بعد تعميم التجربة على جميع المحافظات.