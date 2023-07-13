وزارة التموين: الكارت الموحد لن يلغي البطاقات وليس بديلا عنها

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تجربة تطبيق الكارت الموحد للخدمات الحكومية والذي تعمل عليه وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، سيشهد إدراج خدمة صرف السلع التموينية والخبز من بين الخدمات الحكومية التي ستقدم على الكارت وبينها خدمات البريد والتأمين الصحي.

وزارة التموين: الكارت الموحد لن يلغي البطاقات

وشددت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الكارت الموحد لن يكون بديلا عن بطاقات التموين، ولن يؤدي إلى إلغاء البطاقة التموينية للأسرة التي سترغب في الحصول على الكارت من مكاتب البريد، بعد تسجيل حساب لها.

صرف الخبز والسلع التموينية

ونوهت المصادر، بأن صرف الخبز والسلع التموينية سيتم بالطريقة المعتادة من خلال البطاقة التموينية التي تمتلكها الأسرة المستفيدة من الدعم، مع إضافة نفس الخدمات على الكارت الموحد للأسرة الراغبة في إنشاء حساب بالبريد للحصول على الكارت.

فيما تبدأ الهيئة القومية للبريد، تطبيق الكارت الموحد خلال شهر أغسطس المقبل، من خلال طباعة ما يقرب من 500 ألف كارت بنطاق محافظة بورسعيد فقط كتجربة أولية لبحث تعميمها على مستوى المحافظات، وذلك بسبب الانتهاء من ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.