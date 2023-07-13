لجنة المشاهدة تختار 12 عرضا للمشاركة في الدورة الـ16 بمهرجان المسرح المصري

استقرت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، على اختيار 12 عرضا من أصل 150 قدمت للمهرجان من عدة جهات إنتاجية بينها: الفرق المستقلة والحرة وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي، والبنوك والشركات، والمسرح العمالي.

أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري

تكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 16 من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة القديرة عزة لبيب، المخرج إميل شوقي، والمخرجة عبير علي، والفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر.

المهرجان القومي للمسرح المصري

تنطلق فاعليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، يوم 29 يوليو وتستمر حتي 14 أغسطس، وتشهد عرضا لملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، والتي تستهدف تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.