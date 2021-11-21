وضع حجر أساس مشروع تطوير مسرح «السامر»: الصالة تتسع لـ400 مشاهد

وضعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حجر أساس مشروع تطوير ورفع كفاءة مسرح «السامر» بالعجوزة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي -مصنع 45 المنفذة للمشروع.

إيناس عبدالدايم: مسرح السامر علامة تاريخية للثقافة المصرية

قالت وزيرة الثقافة، إنَّ إحياء مسرح السامر يأتي ضمن استراتيجية نشر التنوير وإثراء الحركة الفنية المسرحية، مشيرة إلى أنَّه احد العلامات التاريخية في الثقافة المصرية، مضيفة أنَّ إعادة تاسيسه يعد إضافة لمنظومة العمل الإبداعي باعتباره نافذة جديدة لأبو الفنون في مصر ويعكس إيمان الدولة بدور القوى الناعمة في الارتقاء بالمجتمع، مؤكّدة أنَّ المسارح تتيح تحقيق التكاملية والتنوع بين ألوان المعرفة والفنون المُراد تقديمها لمخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

محافظ الجيزة: مسرح السامر إضافة للحركة الثقافية والمسرحية

من جهته، ثمن أحمد راشد محافظ الجيزة، التعاون المثمر مع وزارة الثقافة في تطوير وإعادة فتح العديد من الصروح الثقافية التي تعد إضافة للحركة الثقافية والمسرحية، مشيراً إلى أنَّ مسرح السامر يتميز بموقعه بجوار مسرح البالون، ومن المقرر أنَّ يتمّ الاستفادة منه في تنظيم العروض الثقافية والمهرجانات والفعاليات، مشيدًا بدور الثقافة في تنظيم القوافل الثقافية والتوعوية بقرى المحافظة، خاصة بالمراكز الجاري تنفيذ مبادرة «حياه كريمة» بها، مؤكّداً دعم كل جهود تطوير الوعي وتنمية قدرات أبناء الوطن.

فيما أوضح هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، أنَّ التصميم الجديد لمسرح السامر يراعي المواصفات الخاصة بالمنشآت الإبداعية ويقام على مساحة 1806.84 متر، ويتكون من دور أرضي عبارة عن مدخل رئيسي، وغرفة مولد وغرفة للوحات الكهرباء وغرفة مراقبة أمنية، تحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة والسنترال وكذلك مكتب إداري.

وأضاف أنَّ المسرح يضم صالة على مسطح 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر، إضافة إلى غرف الملابس وصالة المسرح التي تتسع 400 مشاهد، أما الدور الأول علوي يشمل غرفة التحكم والإسقاط، ويضم الدور الثاني علوي قاعة تدريب إضافة إلى المكاتب الإدارية.

يشار إلى أنَّ المبنى القديم للمسرح كان مبنى بسيط مغطى بخيمة تشبه خيمة مسرح البالون على كامل مساحة أرض السامر، افتتح في 9 سبتمبر 1970، وصدر قرار من سعد الدين وهبة عام 1971 بتشكيل هيكل فرقة السامر بقيادة عبدالرحمن الشافعي كمدير فني ثم توقف المسرح عام 1975، على أثر حريق له مع خيمة مسرح البالون والسيرك القومي وعاد مرة أخرى على يدي الرئيس أنور السادات الذي افتتحه عام 1978 لتواصل الفرقة نشاطها بعرض عاشق المداحين زكريا الحجاوي وسمي المسرح بهذا الاسم «مسرح عاشق المداحين زكريا الحجاوي» واستمر حتى حدوث زلزال عام 1992، حتى توقف على أثره بسبب بعض التصدعات ما أدى لإخلائه.

وفي عام 2007 تمّ هدم المسرح، وصدر القرار الجمهوري رقم 288 لنفس العام بإنشاءه وتجديده على أن ينفذ وفق التصميم الفائز في المسابقة المعمارية التي أعلنتها الهيئة عام 2010، وأقيم مرة أخرى كمسرح مؤقت حتى توقف رسمياً في 2013.