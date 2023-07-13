طلبة الثانوية العامة بالإسكندرية يودعون الامتحانات بالرقص والغناء 

انتهت امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية، وودع الطلبة الامتحانات بالرقص والغناء والزغاريد وخرجوا من اللجان ليجدوا أولياء الأمور فى انتظارهم بالورود، وعبوات الفوم وصواريخ الاحتفالات وعبر الطلبة والطالبات عن فرحتهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة ومعاناة الامتحانات ورقصوا على أنغام الأغنية الشهيرة «سطلانة».

صحبة ورد

عبرت هبة عبد الوهاب عن سعادتها بانتهاء الامتحانات بتقديم صحبة ورد للطلبة قائلة: «الحمد لله انتهت أصعب مرحلة في حياة الأولاد واليوم سعادتنا كبيرة وننتظر النتيجة إن شاء الله والقادم أفضل بينما تحدث رجب القسطاوي مدرس الفلسفة جئت للاطمئنان على أولادي الطلبة وعلمت منهم بالاحتفال بعد الامتحان وكان لابد من مشاركتهم فرحتهم واتفقنا كلنا كأولياء أمور ومدرسين أن نقيم لهم ممر شرفى أمام باب المدرسة لتكون حفل وداع الثانوية العامة التى تعد أصعب مراحل حياة الطلاب».

الطلبة أخيراً انتهت أصعب مرحلة

«نرقص ونغنى لأننا انتهينا من أصعب مرحلة فى حياتنا»، بهذه الكلمات، بدأت روان محمد حديثها مضيفة أن الثانوية العامة معاناة شديدة وربما تستمر حتى ظهور النتيجة، ولكن انتهينا من الضغط العصبي والقادم أسهل.

وقالت مي محمود، مرت أصعب مرحلة بها ضغط عصبي والكلية لن تكون بها هذه المعاناة فلايوجد أصعب من الثانوية العامة ولا مثيل لضغطها العصبي.

أما خلود خالد، أوضحت أننا نغنى ونرقص تعبيراً عن سعادتنا بالمرور من نفق الثانوية العامة وانتهاء حملها الثقيل والقادم أحلى أكيد.