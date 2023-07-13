«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحاني الأحياء والفلسفة للشهادة الثانوية العامة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية الخاصة، إنه لا شكاوى من امتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف في بيان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، أنه اطمأن من رؤساء اللجان الثلاثة عشر على انتظام أعمال اليوم الأخير، لماراثون امتحانات الثانوية في جميع اللجان، وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

مسار أوراق الأسئلة من مركز التوزيع للعودة

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه تابع منذ الصباح الباكر مع وكيل المديرية إسماعيل جاتو ورئيس اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، عملية خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحانات وكذلك مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كل سبل الأمن في محيط كافة اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام.