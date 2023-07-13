إجابة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة كاملة.. «احسب درجاتك»

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، من أداء امتحان مادة الأحياء اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات امتحان الأحياء اليوم، وفق ما ذكره محمد المصري، خبير المادة.

إجابات امتحان الأحياء

مواصفات امتحان الأحياء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الأحياء لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي: