طلعت مصطفى تعلن توقيع اتفاقية مع شركة سَفِلز لتقديم خدمات التأجير وإدارة أصول مشروع The Strip بمدينتي

قامت مجموعة طلعت مصطفى ، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، بتوقيع إتفاقية مع شركة سَفِلز ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية ، لتقديم خدمات استشارات إدارة الأصول والمنشأت وخدمات التأجير الحصرية لمشروع The Strip ، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي .

قام بتوقيع العقد الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، و كاتسبي لانجر باجيت ، رئيس سَفِلز مصر ، بحضور المهندس / إلهامي الكرداني ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية بمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس / خالد فتحي ، رئيس القطاع التجاري بالمجموعة ، وكورينا ستامات ، رئيسة قطاع إدارة العقارات في سَفِلز مصر . وعقب مراسم توقيع العقد ، قال عمر هشام طلعت إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص “مجموعة طلعت مصطفى” على التعاقد مع الشركات العالمية لجذب أكبر العلامات التجارية في مدينتي، وذلك بما يسهم في توفير الخدمات التجارية المتنوعة وتلبية الاحتياجات اليومية لسكان مدينتي ومناطق شرق القاهرة بأكملها. وأكد أن المشروع يتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع ، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها ، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلي (Drive thru) وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

وأضاف عمر هشام أن المجموعة تحرص على أن يضم المشروع الجديد فروع لأشهر و أكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن مشروع The Strip يأتي استكمالا للنجاحات الكبيرة التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون وايست هب واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو والسوق الشرقي بالرحاب . وأشار عمر هشام إلى أن المجموعة قامت خلال السنوات السابقة بتنفيذ نحو 400 ألف متر مربع كمساحات إيجارية ، وتطمح أن تصل إلى مليون و200 ألف متر مربع خلال الـ 10 سنوات القادمة .

وعلق كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر، "نحن سعداء باختيارنا من قبل مجموعة طلعت مصطفى لتقديم استشارات إدارة الاصول والمنشأت وخدمات التأجير التي توفر حلاً شاملاً لأصحاب العقارات، مما يمكّنهم من الاستفادة من أصولهم علي نحو فعال . نحن ننتهج منهجية شاملة وإجراءات مثبتة وعمليات محسَّنة وأنظمة قوية للحفاظ على قيمة الأصول وتعزيزها على مر السنين." وقال : "بفضل خبرتنا في إدارة الأصول والمنشأت ، تزود سَفِلز أصحاب العقارات بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة للنجاح في سوق المنافسة الحالية . من خلال تعاونها معنا، يمكن لمجموعة طلعت مصطفى أن تطمئن إلى أن أصولها ستحقق الاستفادة القصوي وستحافظ على قيمتها على المدى الطويل."

ويعد مشروع The Strip من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى في مدينتي ، ويقع المول في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل بمساحة إيجارية تبلغ نحو 28 ألف متر مربع ، ومن المتوقع افتتاح أول مرحلة من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري . يُشار إلى أن سَفِلز مُدرجة في بورصة لندن وتعد من أكبرالشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الإستشارية والعقارية إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات المعاملات للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتمتلك سَفِلز شبكة عالمية كبيرة تضم أكثر من 650 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39 ألف موظف حول العالم، في كل من الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

تمتلك سَفِلز أكثر من 43 عامًا من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الآن 7 مكاتب في المنطقة، بما في ذلك مكتب في مصر الذي تم افتتاحه في 2019. وتقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للسوق المصري تشمل إدارة الممتلكات والأصول والاستشارات الإستراتيجية وإدارة المشروعات والتأجير والتسويق وخدمات الشركات. تقدم الشركة حاليًا الاستشارات لكبار المطورين العقاريين في السوق المصري وفي مختلف أنواع العقارات. تدير سَفِلز حاليًا العديد من المشروعات العقارية في مصر، ومنها أركان بلازا وون زمالك ومزار ورويال بارك وانفينيتي تاور. وتُعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في إطلاق وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها ، فضلاً عن الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية . ونجحت مجموعة طلعت مصطفى في تطوير العديد من المراكز التجارية والترفيهية المتكاملة في مدينتي لتلبية احتياجات سكان المدينة ومختلف مناطق شرق القاهرة، أبرزها اوبن آير مول ، وهو من أكبر المراكز التجارية فى مصر والشرق الأوسط ، ويستقبل الآلاف من الزوار يوميًا ويضم أكبر العلامات التجارية لمختلف الأنشطة . وبعدها تم إنشاء "كرافت زون" ويضم نحو 650 وحدة تجارية توفر الخدمات الحرفية والأنشطة التجارية المختلفة. وقامت مجموعة طلعت مصطفى أيضاً بإنشاء مول All Seasons Parkبمساحة إيجارية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع ، ويضم 230 وحدة تجاري . ومؤخراً طرحت طلعت مصطفى مشروع "إيست هب"-أحدث المراكز التجارية المتكاملة فى مدينتي- للإيجار أمام الشركات الكبرى ومشغلي العلامات التجارية المختلفة ، وتبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم ما يقرب من 670 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة .