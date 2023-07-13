خطوات تركيب عداد كهرباء قانوني.. «عشان تتجنب غرامات الممارسة»

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية توصيل عداد كهرباء قانوني للوحدة السكنية؛ لذلك نستعرض خلال هذا التقرير خطوات وإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء قانوني، وفق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كهرباء قانوني

- يقوم المواطن بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يتم اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.

- ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتركيب عداد قانوني.

- وبعد ذلك يتم إرسال الطلب الخاص بتركيب عداد كهرباء قانوني.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء قانوني

- بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة أو الملكية.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- في حالة نشاط تجاري يتم إضافة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري في استخراج التراخيص.

طريقة متابعة طلب استخراج عداد كهرباء قانوني

- يتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه أو الإيميل الإلكتروني أو من خلال رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

المدة الزمنية لتنفيذ مقايسة توصيل عداد الكهرباء القانوني.

- بعد الحصول على التصاريح اللازمة خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

- وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يتم تقديم الطلب، ثم يتم عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.