مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين بسبب الفيضانات وحرائق الغابات في روسيا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح جنوب روسيا، بينما قتلت امرأة في حريق هائل بمنطقة الأورال، اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون روس.

مصرع 4 في فيضانات روسيا

وقال محققون محليون إنهم عثروا على جثث 4 أشخاص في بلدة «توابسي» الساحلية على البحر الأسود وما حولها، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وقالت إدارة التحقيقات الإقليمية في روسيا على تطبيق «تليجرام»، إن عمال الطوارئ ما زالوا يبحثون عن شخصين مفقودين، أحدهما مراهق.

هطول أمطار غزيرة في روسيا

ونتجت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة يوم الأربعاء، وسرعان ما غمرت المياه مصارف الأمطار، وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة، فينيامين كوندراتييف، إن معدل هطول الأمطار الشهري ارتفع بمقدار 3 مرات في يوم واحد، مما أجبر المعسكرات في غابة مجاورة على إجلاء المخيمين بها.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن شوارع البلدة تحولت إلى أنهار متدفقة من المياه البنية، وغمرت المياه السيارات وحاصرت السكان داخل المباني السكنية.

وقالت السلطات المحلية إن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.