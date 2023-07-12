روسيا: اجتماع حلف الناتو بمثابة عودة لمخططات الحرب الباردة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» أظهرت أن الحلف عاد مرة أخرى إلى مخططات الحرب الباردة.

استخدام الوسائل المتاحة في الوقت المناسب

وأوضحت الخارجية الروسية، بحسب فضائية «روسيا اليوم»، أنها ستعمل على الرد على التهديدات الموجودة في الوقت المناسب، من خلال جميع الوسائل المتاحة.

دعوة بايدن لبوتين لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وجاء هذا البيان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب، لكن الأطلسي أثبت حرصه على جاهزيته للدفاع عن نفسه في أي وقت، وأشار بايدن إلى أن بوتين عليه الإنسحاب من روسيا إذا أراد أن ينهي الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.

تحذيرات سابقة

وتابع الرئيس الأمريكي: «سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين»، مؤكدا أن بوتين شن هجوما بشعا على أوكرانيا وراهن على انهيار الناتو، كما أن الهجوم على دولة في الناتو يعد هجوما على كل دول الحلف، وأضاف «وحدتنا لن تنهار كما سبق وراهن الرئيس بوتين».