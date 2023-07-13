عاجل| بدر بانون يحسم الجدل بشأن عودته إلى الأهلي: عقدي مستمر في قطر

حسم بدر بانون لاعب الأهلي السابق، وقطر القطري حاليًا، موقفه في الموسم الجديد، بعدما ربطت تقارير صحفية مغربية خلال الفترة الماضية بينه وبين العودة إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بدر بانون يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي

وبحسب موقع «le360 sport» المغربي، فإن بدر بانون قرر استكمال مسيرته بقميص قطر القطري لموسمين إضافيين.

واستشهد التقرير بتصريحات بدر بانون لوسائل الإعلام القطرية، التي أكد خلالها أنه لا ينوي الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي، مشددا: «أنا سعيد داخل الفريق، وعقدي مستمر معه لمدة موسمين».

وكانت تقارير مغربية ربطت مع فتح باب الانتقالات الصيفية بين اللاعب والعودة إلى الأهلي لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وظهر بدر بانون داخل جدران النادي الأهلي، قبل مواجهته الحاسمة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل دعم الفريق، الذي توج باللقب في النهاية.