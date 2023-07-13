استعدادات مكثفة في سوهاج قبل تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تستعد منطقة سوهاج الأزهرية لاستقبال عملية تصحيح شهادة الثانوية الأزهرية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

لجان المواد والمستلزمات الفنية

وتفقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مراكز التصحيح، حيث تابع استعداداتها النهائية ووفّر لجان المواد والمستلزمات الفنية والإدارية اللازمة، داعيا رؤساء المراكز إلى توفير كافة سبل التعاون وتذليل أي صعوبات قد تواجه العملية.

جاهزية المراكز والانتهاء من الاستعدادات للتصحيح

وفي نهاية جولته الميدانية، شارك «حمادي»، في اجتماع مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية ومراكز التصحيح بالمناطق، للاطمئنان على جاهزية المراكز والانتهاء من كافة الاستعدادات للعملية التصحيحية.

يجدر الإشارة إلى أن مراكز التصحيح تم توزيعها على عدة معاهد في سوهاج، بحيث يتم التصحيح في معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي للفتيان، ومعهد الإمام علي بن أبي النموذجي الابتدائي للفتيات للمواد الثقافية والمواد العربية، بالإضافة إلى معهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي للمواد الشرعية.