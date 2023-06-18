رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يكرم أوائل خريجي رواق التجويد والقراءات

كرًم الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أوائل الدارسين بالمستوى الأول برواق التجويد والقراءات، وهنأ حمادي الدارسين بإتمامهم المستوى الأول وحثهم على المحافظة والاستمرار في تحصيل علوم القرآن، والعمل به وسلّمهم شهادات إتمام دراسة المستوى المعتمدة من الإدارة العامة للجامع الأزهر.

رواق التجويد والقراءات بسوهاج

وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة فروع الرواق في سوهاج، أنّ رواق التجويد والقراءات أحد فروع الرواق التي يلتحق بها الدارسون الراغبون في دراسة أحكام التجويد ودراسة متون القراءات بنظامي الإفراد والجمع، وتعد هذه الدفعة الأولى وعددها 15 دارسًا تخرجت في رواق التجويد والقراءات بمحافظة سوهاج بعد أن خاضوا الامتحانات التي أجريت في ديسمبر الماضي بمقر إدارة فروع الرواق بالمحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بسوهاج

وأعلنت منطقة سوهاج الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظة، ونتيجة المكفوفين الشهادتين بنسبة نجاح تخطت 79%، كما تم إعلان أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للمبصرين المكفوفين في المحافظة.