متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للسكان بمحاضرة «عالم واحد»

نظم متحف كفر الشيخ متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان «عالم واحد» بمقر المركز الثقافي بكفر الشيخ، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، بحضور عدد من كبار السن التابعين للمركز، بمشاركة المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ.

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للسكان

وتضمنت المحاضرة التي ألقتها أميرة عون، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية اليوم وتأثير الزيادة السكانية على المجتمع والاقتصاد، مع عقد مقارنة بمصر القديمة، وإلقاء الضوء على الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، ودور التوعية لكل مؤسسات الدولة ومنها المتاحف كمؤسسات توعوية وثقافية، كما تناولت المحاضرة أيضا دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع المصري.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.