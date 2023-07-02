إقبال على متحف كفر الشيخ وورش تلوين للأطفال وعرض قطعتين أثريتين

شهد متحف كفر الشيخ، ورشة تلوين لمجموعة أطفال من زوار المتحف، في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما توافد الأهالي في اليوم الخامس على التوالي، على المتحف، للاطلاع على التحف الاثرية والتماثيل.

عرض قطع أثرية لمذبح نذري من الحجر الجيري

كما عرض متحف كفر الشيخ، قطع أثرية لمذبح نذري من الحجر الجيري ينتمي للطراز البطلمي يعود للقرنين الأول والثاني الميلادي، تم إهداءه إلى معبد سيرابيس وإيزيس والذي بُني في عهد بطليموس الثاني في «مطوبس» بكفر الشيخ حيث، يحتوي المذبح على نقوش مميزة، وتقديم شكل مبسط عن التصميم المعماري في ذلك الزمان.

عرض تمثالاً لرأس ملكية

وعرض المتحف أيضاً تمثالاً لرأس ملكية ومن المرجح أنها للملكة برنيكي مقارنة بصورها على العملة وسماتها الشخصية، وهي ابنة الملك اليوناني المقدوني ماجاس وزوجة الملك بطليموس الثالث، وتتميز تلك القطعة بهدوء ورقة الملامح، ويوجد تاج أعلى مقدمة الرأس، وهي من الرخام وتم اكتشافها في «كفر مجر» بدسوق وتعود إلى 346 -221 ق.م.

أهم المعلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّه جرى افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.