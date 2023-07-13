إصابة 10 أشخاص في انهيار جدار منزل بأرمنت بالأقصر

شهدت قرية الحوزة التابعة لقرية المحاميد بحري بمركز أرمنت غرب الأقصر، إصابة 10 أشخاص، إثر انهيار جدار منزل، اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت.

إصابة 10 أشخاص في انهيار جدار منزل

وكانت طوارئ مستشفى حورس، استقبلت عشرة مصابين، بإصابات متنوعة بينهم أطفال ونساء، تنوعت ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية، وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث وتبين إصابة: كل من؛ نجاح أحمد عبد الكريم 52 سنة، بكسور، أحمد صلاح مهدي، 12 سنة، بجرح قطعي بالرأس، الزهراء عبد الله أحمد، 40 سنة، بكسر بالضلوع.

كما أصيب هدير محمود حسن 28 سنة، آلام بالظهر، رجاء أحمد يوسف 62 سنة، آلام بالظهر، سماح محمود حسن 35 سنة، آلام بالظهر، الزهراء أبو الحجاج ربيع 3 سنوات، كدمات، رقية حجاج ربيع 5 سنوات، كدمات، ندا محمد عبد المؤمن، 9 سنوات، كدمات بالكتف، أحمد أبو الحجاج عبد الله، 27 سنة، كدمات بالصدر.

مستشفى حورس التخصصي

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.